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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

        ANADOLU Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 00:33 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

        ANADOLU Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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