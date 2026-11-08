Bolu Dağı'nda kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

Bolu Dağı’nda iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanları ve dağ yamaçlarında oluşan kartpostallık kış manzarası havadan görüntülendi.

Türkiye’nin önemli geçiş güzergâhlarından Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Yağışın etkisiyle özellikle yüksek kesimlerde ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu çevresi karla kaplandı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan D100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde çam ağaçlarının beyaz örtüyle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

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Karla kaplanan ormanlar ve dağ yamaçları dron ile görüntülendi. Ulaşımın normal seyrinde devam ettiği güzergahta, sis ve kar bulutlarının oluşturduğu manzaralar da dikkat çekti. Sürücüler, beyaza bürünen ormanların arasından geçen yolda yolculuklarını sürdürdü.