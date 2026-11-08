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        Abant'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkardı

        Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirip kar topu oynayarak kışın tadını çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Abant'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkardı

        Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirip kar topu oynayarak kışın tadını çıkardı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte göl çevresindeki ağaçlar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Abant'a gelen ziyaretçiler, karla kaplanan milli parkta keyifli vakit geçirdi. Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, eşsiz doğa manzarasını fotoğraflayarak kaydetti. Bazı ziyaretçiler ise kar topu oynayarak kar yağışının tadını çıkardı.

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        "Bolu'ya kar çok yakışıyor"

        Ziyaretçilerden Emin Duman, kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bence çok şanslıyız. Kar yağışı beklentisi olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar beklemiyorduk. Her yer bembeyaz oldu. Bolu'ya kar çok yakışıyor. Abant'a daha çok yakışıyor. Biz de karın tadını çıkarıyoruz" dedi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Melike ise Abant'ı ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bugün Bolu Abant'ı ziyaret etmek için geldim. İlk defa ziyaret ettim. Doğası çok güzel, bizi büyüledi. Bu dönemde karı görmek çok güzel hissettirdi. Keyifli bir gündü bizim için" diye konuştu. Tıp Fakültesi öğrencisi Tarık Talha da arkadaşlarıyla birlikte Abant'a geldiklerini belirterek, "Dernek gezisiyle birlikte geldik. Abant'ta çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Kar yağıyor, arkadaşlarımlayım. Buranın doğası ve havası apayrı. İnsanı mest eden cinsten. Tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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