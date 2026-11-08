Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Bodrum FK: 2

        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Bodrum FK: 2

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 21 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Bodrum FK: 2

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 21 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar

        15. dakikada sol kanattan taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Ajeti, kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 01

        31. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Providence, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 02

        88. dakikada Escobar'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 12

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı

        Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Arguello dk. 77), Cuesta, Bartu Göçmen, Tolunay Artuç, Alptekin Çaylı (Escobar dk. 83), Zeki Dursun, Canberk Özdemir, Bertu Alican Özyürek, Gonzalez (Ege Özkayımoğlu dk. 56), Furkan Emin Kaçmaz (Nurettin Korkmaz dk. 56)

        REKLAM

        Yedekler: Orkun Özdemir, Abdulsamet Kırım, Daz, Muhammed Mert, Arda Tuğra Saygı, Yunuszada

        Teknik Direktör: Münir Yıldırım

        Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Ali Şahin Yılmaz dk. 67), Berşan Yavuzay, Moreira (İsmail Tarım dk. 90), Yusuf Sertkaya, Ege Bilsel (Mustafa Erdilman dk. 85), Berkay Aslan (Ege Arslan dk. 85), Aboubakar, Providence (Fernando dk. 67)

        Yedekler: Loshaj, Adem Metin Türk, Gashijani, Bahri Tosun, Enes Koç

        Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

        Goller: Bartu Göçmen (dk. 88) (Boluspor), Ajeti (dk. 15), Providence (dk. 31) (Bodrum FK)

        Kırmızı kart: Aboubakar (dk. 58) (Bodrum FK)

        REKLAM

        Sarı kartlar: Canberk Özdemir (Boluspor), Providence, Emre Kaplan, Ali Şahin Yılmaz (Bodrum FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı
        Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı
        Abant'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkardı
        Abant'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkardı
        Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
        Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
        Bolu Dağı'nda kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi
        Bolu Dağı'nda kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi
        6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı