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        Kartalkaya ve Yedigöller yollarında karla mücadele

        BOLU'da kar yağışı sonrası Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı yollarında, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kartalkaya ve Yedigöller yollarında karla mücadele

        BOLU'da kar yağışı sonrası Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı yollarında, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bolu'da soğuk hava ve kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hafta sonları kış turizmi ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller yolunda da kar yağışı etkili oldu. Bolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, her iki bölgede ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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