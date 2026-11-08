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        Boluspor - Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 21 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik heyeti mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Boluspor - Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 21 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik heyeti mücadeleyi değerlendirdi.

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Bodrum FK'ya 21 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Münir Yıldırım ile Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

        Münir Yıldırım: "Takımımıza destek olunması gerekiyor"

        Boluspor Teknik Direktörü Münir Yıldırım, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Kendi sahamızda oynadık, kazanmamız gereken bir maçtı. Takımımız ilk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedi. Rakibin duran toptan bulduğu golle geriye düştük. İkinci golü de hücuma çıktığımız sırada kontrataktan yedik. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda ise tepki gösterdik ve oyun anlayışımızda değişikliklere gittik. Çok farklı bir oyun ortaya koyduk. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptı. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunda bariz üstünlüğümüz vardı. Ancak değerlendiremediğimiz çok sayıda pozisyon oldu. Golü biraz daha erken bulabilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi. Son dakikalarda gösterdiğimiz çabaya rağmen sahadan 21 mağlup ayrıldık. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle takımımıza destek olunması gerekiyor. Yönetimimizin, taraftarlarımızın ve ilimizin ileri gelenlerinin takımımızı yalnız bırakmaması gerekiyor. Çünkü başka Boluspor yok. Bu takıma destek verildiği zaman iyi sonuçlar da gelecektir" dedi.

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        Sefer Yılmaz: "Galibiyet bizim için çok önemliydi"

        Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Boluspor'un son haftalarda çıkış yakalayan bir takım olduğunu söyledi. Yılmaz, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Puan durumundaki yeri kötü olsa da son haftalarda formda olan bir ekiple karşılaştık. Boluspor, yeni teknik heyetiyle son maçlarda çıkışa geçmişti. Geçen hafta da deplasmanda Sivasspor karşısında iyi bir galibiyet almışlardı. Bizi zorlu bir maç bekliyordu ve bu sahaya da yansıdı. Biz de son haftalarda iyi bir çıkış yakalamıştık. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle buraya geldik. Playoff hattına girmek istiyorduk. Maça iyi başladık ve ilk yarıda gollerimizi bulduk. Bizim için her şey iyi gidiyordu ancak kırmızı kartın ardından sahada 10 kişi kaldık. Rakibimiz genç ve dinamik bir ekip olduğu için üzerimize gelmeye başladı. Biz de 10 kişi kaldıktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha geriye çekildik. Son dakikada golü buldular ancak bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Son haftalardaki çıkışımızı bu galibiyetle sürdürdük. Milli maç arasına moralli gireceğiz. Rakibimizi de iyi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Kendi futbolcularımızı, oyuna giren çıkan herkesi ve yedek kulübesindeki arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

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