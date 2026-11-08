Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Boluspor-Bodrum FK maçının ardından

        Boluspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 2-1 mağlup olan Boluspor'un teknik sorumlusu Münir Yıldırım, karşılaşmada özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiklerini ancak yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Boluspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 2-1 mağlup olan Boluspor'un teknik sorumlusu Münir Yıldırım, karşılaşmada özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiklerini ancak yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini söyledi.

        Yıldırım, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları ve kazanmaları gereken bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

        İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Yıldırım, "Rakibin 15. dakikada duran toptan kazandığı golle 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci golde de 1-0 geride olduğumuz pozisyonda kontrataktan gol yiyerek 2-0 geriye düştük. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı." dedi.

        REKLAM

        İkinci yarıda oyun anlayışında değişikliğe gittiklerini ve oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Yıldırım, rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunda belirgin bir üstünlük kurduklarını dile getirdi.

        Yıldırım, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İkinci yarı çok farklı bir oyun oynadık. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunda bariz üstünlüğümüz vardı. Kaçırdığımız, değerlendiremediğimiz birçok pozisyon oldu. Eğer golü biraz erken bulsaydık maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Sahadan galibiyetle ayrılabilirdik. Ancak top bir türlü gol olmadı. Son dakikalarda gösterdiğimiz gayretlere rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldık."

        REKLAM

        Önlerindeki maçlara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Yıldırım, Boluspor'a destek verilmesi çağrısında bulundu.

        Yıldırım, yönetim, futbolcular, taraftarlar ve kentin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkmasının önemine değinerek, "Öncelikle takımımıza destek olunması gerekiyor. Yönetimimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza, ilimizin ileri gelen büyüklerine çağrıda bulunuyorum. Takımımızı yalnız bırakmamaları gerekiyor. Çünkü başka Boluspor yok. Bu Boluspor'a destek olunması gerekiyor. Bu destek geldiği zaman iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        - Bodrum FK cephesi

        REKLAM

        Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, Boluspor'un son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ve kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

        Boluspor'un yeni teknik ekibiyle geçen hafta Kasımpaşa karşısında iyi bir galibiyet aldığını hatırlatan Yılmaz, kendilerinin de son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Bolu'ya geldiklerini aktardı.

        Karşılaşmanın kendileri açısından büyük önem taşıdığını ve play-off hattına girmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, "Maça iyi başladık. İlk yarıda golü de net şekilde bulduk. Bizim için her şey iyi gidiyordu. Ancak kırmızı kartla Soner'in oyundan atılmasının ardından sahada 10 kişi kaldık. Rakip üzerimize gelmeye başladı." diye konuştu.

        REKLAM

        Eksik kalmalarının ardından oyuncularının skoru koruma düşüncesiyle biraz daha geriye çekildiğini anlatan Yılmaz, Boluspor'un son dakikada gol bulduğunu ancak galibiyeti korumayı başardıklarını kaydetti.

        Yılmaz, galibiyetin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Son haftalardaki çıkışımızı bu galibiyetle sürdürdük. Özellikle milli maç arasına bu moralle girmek bizim için önemli. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Kendi futbolcularımızı, oyuna girenleri, çıkanları ve yedek kulübesindeki herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Genç bir kadroya sahip olduklarını ve sezon içerisinde adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, milli maç arasını iyi değerlendirerek gelecek haftalara hazırlanacaklarını söyledi.

        REKLAM

        Bodrum FK Teknik Sorumlusu Yılmaz, Van, Sivas ve Kayseri maçlarının yanı sıra arada oynayacakları kupa karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Boluspor - Bodrum FK: 1-2
        Boluspor - Bodrum FK: 1-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Bodrum FK: 2
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Bodrum FK: 2
        Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı
        Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı
        Abant'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkardı
        Abant'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın tadını çıkardı
        Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
        Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü