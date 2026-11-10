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        Bolu'da kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca çarptı: 1 yaralı

        Bolu'da D100 Karayolu Üniversite Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, canlı tavuk yüklü tır çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 00:19 Güncelleme:
        Bolu'da kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca çarptı: 1 yaralı

        Bolu’da D100 Karayolu Üniversite Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, canlı tavuk yüklü tır çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

        Kaza, D100 Karayolu Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen D.U. idaresindeki 14 DD 103 plakalı minivan ile M.E.A. idaresindeki 34 YP 4943 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen C.A. yönetimindeki 14 ACA 639 plakalı canlı tavuk yüklü tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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