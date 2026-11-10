Bolu'da kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, D100 Karayolu Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen D.U. idaresindeki 14 DD 103 plakalı minivan ile M.E.A. idaresindeki 34 YP 4943 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen C.A. yönetimindeki 14 ACA 639 plakalı canlı tavuk yüklü tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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