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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

        Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

        Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında beyaz örtü oluştu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

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