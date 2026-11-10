Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında beyaz örtü oluştu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

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