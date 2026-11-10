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        Bolu Dağı geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bolu Dağı geçişinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Bolu Dağı geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bolu Dağı geçişinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde bulunan 3. Viyadük mevkisinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FEV 743 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yönde seyreden 34 EGY 927 ve 16 BHD 826 plakalı kamyonlar da makaslayan tıra çarptı.

        Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler, Abant Kavşağı’ndan D100 kara yoluna yönlendirildi. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırması ve yol temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan güzergâh yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede trafik akışı normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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