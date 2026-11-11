Bolu'da aranan hükümlü yakalandı
Bolu'da hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 11.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
Bolu'da hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "yağma", "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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