Bolu'da aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, "yağma", "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü operasyonla yakaladı.

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