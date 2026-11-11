Bolu Dağı Tünelinde seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Otoyolun Ankara istikametinde Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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