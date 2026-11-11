Bolu Dağı Tünelinde seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 11.11.2026 - 14:57 Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametinde Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı sağ şeride çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
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