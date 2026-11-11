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        Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Abant'tan Bolu istikametine seyreden Ş.K. idaresindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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