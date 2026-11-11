Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abant'tan Bolu istikametine seyreden Ş.K. idaresindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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