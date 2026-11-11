Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Karaköy mevkisinde meydana geldi. C.D. yönetimindeki 35 BEF 638 plakalı kamyonet ile aynı yönde ilerleyen C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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