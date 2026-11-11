BAİBÜ ile TCDD Taşımacılık arasında lojistik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ arasında, lojistik eğitiminin geliştirilmesi ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen protokol, Rektör Prof. Dr. Faruk Yiğit ile Genel Müdür Ufuk Yalçın tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, ortak araştırma, eğitim ve öğrenci projelerinin yürütülmesi, öğrencilere staj ile uygulamalı eğitim imkanlarının sunulması, özel ve uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi planlanıyor.

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Ayrıca seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin saha ziyaretleri gerçekleştirmesi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim müfredatlarının güncellenmesi ve Avrupa Birliği projeleri ile hibe programlarında ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Protokolün, Yeniçağa'nın lojistik alanındaki stratejik konumunun güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.