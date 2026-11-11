Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri BAİBÜ ile TCDD Taşımacılık arasında lojistik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

        BAİBÜ ile TCDD Taşımacılık arasında lojistik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ arasında, lojistik eğitiminin geliştirilmesi ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
        BAİBÜ ile TCDD Taşımacılık arasında lojistik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ arasında, lojistik eğitiminin geliştirilmesi ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen protokol, Rektör Prof. Dr. Faruk Yiğit ile Genel Müdür Ufuk Yalçın tarafından imzalandı.

        Protokol kapsamında, ortak araştırma, eğitim ve öğrenci projelerinin yürütülmesi, öğrencilere staj ile uygulamalı eğitim imkanlarının sunulması, özel ve uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi planlanıyor.

        REKLAM

        Ayrıca seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin saha ziyaretleri gerçekleştirmesi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim müfredatlarının güncellenmesi ve Avrupa Birliği projeleri ile hibe programlarında ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

        Protokolün, Yeniçağa'nın lojistik alanındaki stratejik konumunun güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Bolu'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadeleyi konuştu
        Bolu'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadeleyi konuştu
        Bolu'da 111 bin 126 fidan toprakla buluştu
        Bolu'da 111 bin 126 fidan toprakla buluştu
        Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı
        Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı
        Bolu Dağı Tünelinde seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Bolu Dağı Tünelinde seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı