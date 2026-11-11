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        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın çıktı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfiaye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın çıktı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfiaye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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