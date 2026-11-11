Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfiaye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle hafif ticari araçta hasar meydana geldi.