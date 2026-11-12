Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Anadolu Otoyolu'nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

        Anadolu Otoyolu'nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

        Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

        Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri uygulandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan organizatör şüphelisi S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        REKLAM

        Emniyet'ten yapılan açıklamada, kentteki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
        Gerede'de beton bariyere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
        Gerede'de beton bariyere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı
        Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın çıktı
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın çıktı