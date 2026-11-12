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        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Y.İ.Y. yönetimindeki 34 NKG 174 plakalı cip, Mengen kavşağında V.Y. idaresindeki 67 NR 342 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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