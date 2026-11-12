Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, YeniçağaMengen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İslam Yıldız idaresindeki 34 NKG 174 plakalı cip ile Mengen istikametinden Dörtdivan yönüne seyreden Vedat Yanaz yönetimindeki 67 NR 342 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Yusuf İslam Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle YeniçağaGerede istikameti bir süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların ekipler tarafından kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı
        Anadolu Otoyolu'nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı
        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da kamyonla çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
        Gerede'de beton bariyere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
        Gerede'de beton bariyere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı
        Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın
        Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın