Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

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