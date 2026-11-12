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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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