Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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