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        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 147 kişinin etkilendiği sudan zehirlenme davasında karar

        Bolu'nun Yuva köyünde 2022 yılında 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 147 kişinin etkilendiği sudan zehirlenme davasında karar

        Bolu'nun Yuva köyünde 2022 yılında 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişinin etkilendiği içme suyundan kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B, köy muhtarı M.E. ve İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire B.K. katıldı. Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in ve sanıkların avukatları da hazır bulundu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ve İl Özel İdaresi görevlileri de duruşmayı takip etti.

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        Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu belirterek, müştekilere beyanda bulunmak üzere söz verdi.

        Müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B, olayın gerçekleştiği tarihlerde yıllık izinde olduğu için laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini söyledi.

        Ü.B. vakalar hastaneye gelmeye başladığı anda ise görevinin başına geçtiğini belirterek, hastaneye başvuran tüm hastalarla görüşerek köyde ve köyün su deposunda incelemede bulunduğunu kaydetti.

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        "2016 yılı içinde su kalite sistemi devreye alındı. Bu sistem sayesinde analiz sonuçlarını Sağlık Müdürlüğü ile ilgili idareler aynı anda görebiliyor. Bizim ayrıca kurumu bilgilendirmemiz gerekmiyor." diyen Ü.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatini istedi.

        Köy muhtarı M.E. 2014'ten beri görevde bulunduğunu söyleyerek, "Depolarımızı temizliyoruz. Aynı depodan 4 mahalle su kullanıyor. Bölgede başka zehirlenme vakası yaşanmadı. Temizlemek zorundayız. Ben de aynı bölgede yaşıyorum." diye konuştu.

        M.E. ihmali olduğu yönündeki suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

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        İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. ise "İçme suyunun bakımı, korunması, temizlenmesi gibi her türlü işlemi muhtarlıklar yapar. Bize şebekeyi denetleme görevi de verilmemiştir. 2019'da yapılan ve köy muhtarlarının da yer aldığı toplantıda depolarda temizlik yapılması ve bu işlemin Özel İdare'ye bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar müdürlüğümüze tebliğ edilmemiştir. Dönemin ilgili personeline de tebliğ yapılmamıştır. O zamanki personel bu görevi yapsaydı ben de göreve geldiğim 2021'den itibaren bu uygulamayı sürdürürdüm." beyanında bulundu.

        M.A.A. olaydan önce İl Özel İdaresi personeli K.D'nin zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen su deposu ve Yuva köyündeki 4 mahallenin depoları için muhtara klor ve klorlama cihazını teslim ettiğinin tutanakla sabit olduğunu kaydetti.

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        Hemşire B.K. bulaşıcı hastalıklar biriminde çalıştığı süre boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini savunarak, görevini ihmal ettiği iddiasını kabul etmedi.

        - Cezalar

        Mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan köy muhtarı M.E'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak 2 yıl süreyle görevini yapmaktan men etti.

        Ü.B'ye "birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, sanığın 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesini yasakladı.

        "Görevi ihmal" suçundan 1 yıl 10'ar ay hapisle cezalandırılan sanıklar M.A.A, F.İ. ve B.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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        Öte yandan heyet, Ü.B'nin yıllık izinde olduğunu belirttiği tarihte yerine vekalet eden kişinin belirlenerek hakkında Eyüp Ertem'in ölümüne neden olma suçundan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

        - Olay

        Yuva köyünde Temmuz 2022'de içme suyundan kaynaklanan kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, olayda Eyüp Ertem yaşamını yitirmiş, 147 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden "hemolitik üremik sendrom" tanısı konulmuştu.

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        Ertem'in ise şebeke suyunda tespit edilen "kolibasili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Bolu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan birer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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