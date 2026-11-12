Bolu'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı öldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Havullu Köyü Yaylası'nda Veli Demir'e (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yapılan incelemede, yangında mahsur kalan Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Demir'in eşinin ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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