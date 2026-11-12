Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği davada karar

        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği davada karar

        BOLU'nun Yuva köyünde 2022 yılında içme suyundan kaynaklanan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 148 kişinin zehirlendiği olayla ilgili davada köy muhtarı M.E. 6 yıl 8 ay, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, M.E.'ye 2 yıl, Ü.B.'ye ise 1 yıl süreyle görev yapma yasağı getirirken diğer 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 10'ar ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği davada karar

        BOLU’nun Yuva köyünde 2022 yılında içme suyundan kaynaklanan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 148 kişinin zehirlendiği olayla ilgili davada köy muhtarı M.E. 6 yıl 8 ay, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, M.E.’ye 2 yıl, Ü.B.’ye ise 1 yıl süreyle görev yapma yasağı getirirken diğer 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 10’ar ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        Yuva köyünün Çaydurt Mahallesi’nde 2022 yılının Temmuz ayında Kurban Bayramı’nın ardından 149 kişi, farklı zamanlarda ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bayram için misafir olarak gittiği köyde suyla yıkadığı meyveleri yedikten sonra rahatsızlanan Eyüp Ertem (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem’in, Escherichia coli (E. coli) enfeksiyonuna maruz kaldığı ve ölümünün bu enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan bazı hastalara ise anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden ‘Hemolitik Üremik Sendrom’ tanısı konuldu. Rahatsızlanan 148 ise kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        REKLAM

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 5 sanık hakkında dava açıldı. Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E. ve İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire B.K. katıldı. Diğer hemşire F.İ. ise duruşmada yer almadı. Duruşmada hayatını kaybeden Eyüp Ertem’in yakınları ile sanıkların avukatları da hazır bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ve İl Özel İdaresi görevlileri de duruşmayı takip etti.

        REKLAM

        SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

        Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., olayın yaşandığı tarihlerde yıllık izinde olduğunu, bu nedenle laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini söyledi. Vakalar hastaneye gelmeye başladığında görevinin başına geçtiğini belirten Ü.B., hastalarla görüştüğünü, köyde ve su deposunda incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Ü.B., 2016 yılında devreye alınan su kalite sistemi sayesinde analiz sonuçlarının Sağlık Müdürlüğü ve ilgili idareler tarafından aynı anda görülebildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi ve beraatini istedi.

        REKLAM

        Köy muhtarı M.E. ise 2014 yılından bu yana görev yaptığını, su depolarının temizlendiğini ve aynı depodan 4 mahallenin yararlandığını söyledi. Bölgede başka zehirlenme vakası yaşanmadığını belirten M.E., ihmali olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

        SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİNİN MUHTARLIKLARIN GÖREVİNDE OLDUĞUNU SAVUNDU

        İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. da içme suyu şebekesinin bakım, koruma ve temizleme işlemlerinin muhtarlıklar tarafından yapıldığını savundu. M.A.A., 2019 yılında köy muhtarlarının da katıldığı toplantıda su depolarının temizlenmesi ve işlemin İl Özel İdaresi’ne bildirilmesinin kararlaştırıldığını, ancak bu kararın müdürlüğe ve ilgili personele tebliğ edilmediğini söyledi. Olaydan önce İl Özel İdaresi personeli K.D.’nin muhtara klor ve klorlama cihazı teslim ettiğinin tutanaklarla sabit olduğunu belirten M.A.A., suçlamaları kabul etmedi. Hemşire B.K. de bulaşıcı hastalıklar biriminde görev yaptığı süre boyunca işini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek beraatini istedi.

        REKLAM

        KARAR AÇIKLANDI

        Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, köy muhtarı M.E.’yi ‘Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. M.E. hakkında ayrıca 2 yıl süreyle görev yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

        Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B.’ye ise ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesini yasakladı. ‘Görevi ihmal’ suçundan 1 yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırılan M.A.A., F.İ. ve B.K. hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        REKLAM

        Mahkeme heyeti ayrıca, Ü.B.’nin yıllık izinde olduğunu belirttiği tarihlerde yerine vekalet eden kişinin tespit edilerek Eyüp Ertem’in ölümüne neden olma suçundan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü
        Malatya'da helikopter düştü
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Bolu'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı öldü
        Bolu'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı öldü
        İçme suyu faciasında karar: 5 sanığa hapis cezası
        İçme suyu faciasında karar: 5 sanığa hapis cezası
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 147 kişinin etkilendiği sudan zehirlenme davasınd...
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 147 kişinin etkilendiği sudan zehirlenme davasınd...
        Bolu'da şehitler için anlamlı anma programı düzenlendi
        Bolu'da şehitler için anlamlı anma programı düzenlendi
        Bolu'da ev yangını: 1 ölü
        Bolu'da ev yangını: 1 ölü
        Bolu'da ilk ve ortaokul öğrencileriyle afet ve tahliye tatbikatı yapıldı
        Bolu'da ilk ve ortaokul öğrencileriyle afet ve tahliye tatbikatı yapıldı