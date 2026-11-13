Milli cimnastikçilerde "olimpiyat kota yılı" hazırlıkları

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Artistik Cimnastik Milli Takımı sporcuları Mert Efe Kılıçer ile Altan Doğan, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları kotası için 2027'de önemli organizasyonlarda mücadele edecekler.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda kamp yapan milli sporcular, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası organizasyonlara günde çift idman yaparak hazırlanıyor.

Mert Efe Kılıçer, AA muhabirine, 2026 yılının kendisi açısından başarılı geçtiğini, organizasyonlarda finallere kalarak 6 madalya kazandığını anlattı.

Geçen martta Almanya'daki turnuvada barfiks aletinde 6 madalya kazandığını hatırlatan 22 yaşındaki Mert Efe, "Daha sonrasında Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda takıma girerek ülkemizi temsil etme şansı bulundum." dedi.

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Mert Efe, Avrupa Şampiyonası'nın çok iyi geçmediğini ancak Akdeniz Oyunları'nda daha önceki organizasyonda elde edilen şampiyonluğu koruyup bir kez daha takım halinde altın madalya kazandıklarını, Dünya Şampiyonası'nda ise istedikleri performansı sergileyemediklerini ancak yılı genel anlamda başarılı geçirdiklerini anlattı.

Olimpiyat kota sürecinin başlaması dolayısıyla 2027'nin büyük önem taşıdığını vurgulayan Mert Efe, şöyle devam etti:

"Kasım ayında takımla toplandık. Önümüzde Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları var. Biz ve gençler için Üniversite Oyunları var. Daha sonra en önemli yarışmamız Dünya Şampiyonası var. Takım olarak öncelikli hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 12'ye girmek. Avrupa Şampiyonası'nda takım finaline kalmak istiyoruz. Sonrasında da Dünya Şampiyonası'nda ülkemize olimpiyat kotasını getirmek istiyoruz."

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Mert Efe, hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü ve Bolu'daki kamp ortamından memnun olduklarını dile getirerek, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor şu anda. Hocalarımız, sporcularımız, teknik kurulumuz hedefe odaklı şekilde ilerliyoruz. Şu an çift idman yapıyoruz. Günde toplam 4 saat antrenman yapıyoruz. Fiziksel olarak biraz ağır ama mental olarak çok ağır değil. Henüz hareketlere başlamadık. Teknik anlamda daha çok temel hareketlere odaklanıyoruz." diye konuştu.

- Altan Doğan: "Çok umutluyuz"

5 yaşında başladığı cimnastikte 9 yaşında milli takıma seçilen 22 yaşındaki Altan Doğan da son Akdeniz Oyunları'nda paralel bar ve takım kategorilerinde şampiyonluk yaşadığını dile getirdi.

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Bu yıl ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde finale yükseldiğine değinen Altan, "Finalde 5. oldum. İlk Avrupa Şampiyonası deneyimimdi. Oldukça mutluyum. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya aldıktan sonra ileriye dönük daha çok umutlandım. Daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelebileceğimi gördüm." dedi.

Altan, 2026 yılını, hedeflerinin çoğunu gerçekleştirdiği başarılı bir dönem olarak değerlendirdiğini dile getirerek, 2027'de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında takım olarak olimpiyat kotası almayı hedeflediklerini belirtti.

Takımın genç ve güçlü sporculardan oluştuğuna işaret eden Altan, "Güzel bir takımız, genç bir takımız. Olimpiyat kotası alma hedefimiz yüksek. Bunun için şimdiden çalışmalara başlamış olmamız bizim için çok iyi, iyi hissettiriyor." diye konuştu.

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Altan, bireysel hedefinin paralel bar aletinde final ve madalya elde etmek olduğunu, takım olarak ise Avrupa Şampiyonası'nda ilk 12'ye girmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dünya Şampiyonası'nın olimpiyat kotası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altan, "2027 yılının en önemli yarışması diyebiliriz. 4 yıllık olimpiyat periyodundaki en önemli yarışmalardan biri bizim için. Bu, olimpiyat kotasının alınacağı yarışma. Orada da takım olarak ilk 12'ye girmemiz lazım. İlk 12'ye girdiğimizde olimpiyat için kota almış oluyoruz. İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz. Çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Altan, olimpiyatlarda madalya kazanmanın en büyük hayali olduğunu ve kendisinden önce uluslararası başarılar elde eden milli cimnastikçileri örnek aldığını sözlerine ekledi.