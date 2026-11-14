Doğaseverler ara tatili Bolu ve Düzce'de sonbaharın güzelliklerinde geçirecek

MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - "Tabiatın Kalbi" olarak anılan Bolu ile mavi ve yeşilin buluştuğu Düzce, ara tatili sonbaharın güzellikleri eşliğinde geçirmek isteyenleri ağırlayacak.

Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanları barındıran Bolu, doğaseverlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının ardından kış mevsiminin güzellikleri görülmeye başlandı.

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Kent merkezine yakın konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı, göl çevresindeki renk cümbüşü ve karla kaplanan ormanlarıyla dikkati çekiyor.

Abant Gölü Milli Parkı'nda da sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanırken, Yedigöller Milli Parkı gölleri, yürüyüş güzergahları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere farklı atmosfer sunuyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra termal tesisleri, konaklama imkanları ve yöresel lezzetleriyle de öne çıkan Bolu'da turizm işletmeleri ara tatil için hazırlıklarını tamamladı.

Kentteki konaklama mekanlarında ara tatil dolayısıyla doluluk yüzde 80'e ulaştı.

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- "Ara tatil ülke genelinde turizm hareketliliği oluşturdu"

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Serdar Yıldız, AA muhabirine, ara tatilin ülke genelinde turizm hareketliliği oluşturduğunu söyledi.

Bölgenin de bundan pay aldığını belirten Yıldız, buranın, çevresinde yaşayan yaklaşık 40 milyon nüfusun doğayla iç içe tatil yapabileceği bir yer olduğunu kaydetti.

Yıldız, kentteki konaklama mekanlarında doluluğun yüzde 80'e ulaştığını aktararak, ara tatil döneminin turizm sektörü açısından verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Bolu'nun alternatif tatil imkanı sunduğunu dile getiren Yıldız, "Bolu, insanların kısa mesafede rahatlıkla ulaşabileceği, dinlenebileceği ve farklı tatil seçeneklerini değerlendirebileceği çok önemli bir destinasyon. Macera isteyen için macera, huzur isteyen için huzur, sağlık isteyen için sağlık imkanları bulunan bir yer. Farklı bütçelere ve tercihlere hitap eden çok sayıda otelimiz, konaklama seçeneğimiz ve tesisimiz bulunuyor. İnsanları Bolu'ya bekliyoruz." diye konuştu.

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Yıldız, ara tatilin sonbahar mevsimine denk gelmesinin de Bolu açısından avantaj olduğuna işaret ederek, bölgede sonbahar ile son günlerde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kış manzaralarının aynı anda görülebildiğini sözlerine ekledi.

- "Bölgemiz turizm çeşitliliği açısından zengin"

İstanbul ve Ankara'ya yakın konumu ve bünyesinde barındırdığı doğal güzellikleriyle öne çıkan Düzce de ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor.

Kentte bulunan Korugöl, Güzeldere Şelalesi, Aydınpınar Şelalesi ve Aktaş Şelalesi tabiat parkları, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Efteni Gölü Kuş Cenneti, Fakıllı ve Sarıkaya mağaraları ile Balıklı, Pürenli, Odayeri ve Sinekli yaylaları, sonbaharın güzelliklerinde tatil imkanı sunuyor.

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Kentin Karadeniz'e kıyısı olan, 33 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi de ziyaretçilerini mavi ve yeşilin buluşma noktasında ağırlıyor.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ali Çubukçu, AA muhabirine, Düzce'nin tarihi, doğası ve deniziyle ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilerin tercihi olduğunu söyledi.

Ara tatil için işletmelerin hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Çubukçu, "Ara tatil dolayısıyla rezervasyonlar yüzde 60 seviyesinde. Bu önümüzdeki birkaç günde artacaktır. Bölge günübirlik dediğimiz kısa tatiller için tercih edilen bir bölge. Mevsimsel olarak da sonbahar dönemi ve harika bir manzaraya sahip. Bu alan sadece denizi için tercih edilmiyor, şelalelerin, mağaraların olduğu bir bölge." diye konuştu.

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Çubukçu, bölgenin turizm çeşitliliği açısından zengin olduğuna işaret ederek, "Kentte tarih ve doğa turizmi dışında rafting, olta ve kayık balıkçılığı turizmi de yapılıyor. Trekking yapılacaklar alanlarımız var. Düzce'de turizm alanları 60 kilometre içerisinde her noktaya ulaşabilecek bir coğrafyada. Her noktaya rahatlıkla ulaşıp görmek mümkün. Bölgede sadece oteller değil, kamp alanları da hizmet vermekte." ifadelerini kullandı.