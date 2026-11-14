Mengen'de aşçı adayları için ceket giyme töreni düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde aşçılık eğitimi alan 122 öğrenci, meslek hayatlarına ilk adımı ceket giyme töreniyle attı.

Türkiye'de aşçılık geleneğiyle özdeşleşen ve "aşçılar diyarı" olarak anılan Mengen'de, Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri için "ceket giyme töreni" düzenlendi.

Öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra emeğe, ustalığa, dürüstlüğe ve dayanışmaya dayanan Ahilik kültürünün aktarılması amacıyla düzenlenen törende, 122 öğrenciye ceketlerini protokol üyeleri ve öğretmenleri giydirdi.

Törenin sonunda öğrenciler hep birlikte "Aşçılık Meslek Sözünü" dile getirdi.

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Törene, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, kurum müdürleri, okul mezunları, öğrenciler ve veliler katıldı.