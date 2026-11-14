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        9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, Bolu'da başladı

        9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, Bolu'da başladı

        9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.

        Etkinliğin açılış seremonisi, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki bir otelde yapıldı.

        Açılış programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, antrenörler ve sporcular katıldı.

        Çeşitli gösterilerle başlayan şampiyonada sporcular, taolu, sanda, sanda-premier class, light sanda ve tuishou kategorilerinde mücadele edecek.

        Şampiyona, 17 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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