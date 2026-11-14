9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, Bolu'da başladı

Çeşitli gösterilerle başlayan şampiyonada sporcular, taolu, sanda, sanda-premier class, light sanda ve tuishou kategorilerinde mücadele edecek.

Açılış programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, antrenörler ve sporcular katıldı.

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