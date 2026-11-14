Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Bolu'da ara tatil yoğunluğu: Oteller yüzde 80 doldu

        Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Bolu'da ara tatil yoğunluğu: Oteller yüzde 80 doldu

        20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla birlikte Bolu'da turizm hareketliliği arttı. Sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla kar manzaralarının bir arada yaşandığı kentte, konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Bolu'da ara tatil yoğunluğu: Oteller yüzde 80 doldu

        20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla birlikte Bolu’da turizm hareketliliği arttı. Sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla kar manzaralarının bir arada yaşandığı kentte, konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

        20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 23 Kasım’da yeniden ders başı yapmaya hazırlanırken tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar Bolu’ya yöneldi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin ilgisiyle kentteki konaklama tesislerinde doluluk oranları yüzde 80 seviyesine çıktı. Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu, Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, fotoğraf tutkunlarına ve doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ise kış manzaraları ortaya çıktı. Gölcük Tabiat Parkı, göl çevresindeki renk cümbüşü ve karla kaplanan ormanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken Abant Gölü Milli Parkı’nda sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Yedigöller Milli Parkı da gölleri, yürüyüş güzergâhları ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        REKLAM

        "Otellerde doluluk yüzde 80’e ulaştı"

        Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Serdar Yıldız, ara tatil döneminde Bolu’daki turizm hareketliliğinin arttığını belirterek otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığını söyledi. Bazı otellerin tamamen dolduğunu, bazılarında ise az sayıda odanın müsait olduğunu ifade eden Yıldız, "Çok şükür, otellerimizdeki doluluklar şu anda yüzde 80 seviyesinde. Tamamen dolduran otellerimiz var. Birkaç tane odanın müsait olduğu otellerimiz de var. Bu ara tatil dönemi Bolu’nun yoğun geçeceği bir dönem. Misafirlerimiz başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından ilimizi ve bölgemizi tercih ediyorlar. Bu durum bizi hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor" dedi.

        REKLAM

        "Bolu gelinliğini giyiyor"

        Bolu’da sonbahar ve kış mevsiminin güzelliklerinin aynı anda yaşandığını dile getiren Yıldız, "Yedigöller, Abant ve Gölcük başta olmak üzere Bolu, sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda yüksek kesimlerden yavaş yavaş kar haberleri gelmeye başladı. Bolu gelinliğini giyiyor. Dolayısıyla aynı anda hem sonbaharın güzelliklerini yaşayabileceğimiz hem de kışı tadabileceğimiz bir dönemdeyiz. Güzel bir dönem, güzel bir tatil. İnşallah misafirlerimizi bu ara tatilde Bolu’ya bekliyoruz" diye konuştu. Bolu’nun farklı turizm seçeneklerini bir arada sunduğunu vurgulayan Yıldız, kentin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sağlık turizmi ve gastronomi alanındaki imkânlarıyla da öne çıktığını belirtti. Yıldız, "Bolu, aslına bakarsanız ne isterseniz onun sunulduğu çok önemli bir yer. Abant, Yedigöller, Gölcük ve Akkayalar başta olmak üzere doğal güzelliklerimiz var. Bunun dışında insanların sağlık turizmi için tercih ettiği önemli bir yer. Gerek termaliyle gerek fizyoterapi merkezleriyle önemli bir noktamız. Gastronomiyle alakalı da önemli değerlerimiz bulunuyor. Dolayısıyla doğanın, sağlığın ve temiz havanın iç içe geçtiği güzel bir tatil insanları Bolu’da bekliyor" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        41 yıllık eğitim yolculuğu alkışlarla sona erdi
        41 yıllık eğitim yolculuğu alkışlarla sona erdi
        Bolu'da otellerde doluluk yüzde 80'e ulaştı
        Bolu'da otellerde doluluk yüzde 80'e ulaştı
        Türkiye, cimnastikte gösterdiği gelişimle dünyadaki konumunu güçlendiriyor
        Türkiye, cimnastikte gösterdiği gelişimle dünyadaki konumunu güçlendiriyor
        Doğaseverler ara tatili Bolu ve Düzce'de sonbaharın güzelliklerinde geçirec...
        Doğaseverler ara tatili Bolu ve Düzce'de sonbaharın güzelliklerinde geçirec...
        Bolu'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
        Bolu'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
        Evden kaçan kedi futbol sahasının çatısında mahsur kaldı
        Evden kaçan kedi futbol sahasının çatısında mahsur kaldı