Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Bolu'da ara tatil yoğunluğu: Oteller yüzde 80 doldu

20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla birlikte Bolu’da turizm hareketliliği arttı. Sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla kar manzaralarının bir arada yaşandığı kentte, konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

20262027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 23 Kasım’da yeniden ders başı yapmaya hazırlanırken tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar Bolu’ya yöneldi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin ilgisiyle kentteki konaklama tesislerinde doluluk oranları yüzde 80 seviyesine çıktı. Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu, Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, fotoğraf tutkunlarına ve doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ise kış manzaraları ortaya çıktı. Gölcük Tabiat Parkı, göl çevresindeki renk cümbüşü ve karla kaplanan ormanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken Abant Gölü Milli Parkı’nda sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Yedigöller Milli Parkı da gölleri, yürüyüş güzergâhları ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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"Otellerde doluluk yüzde 80’e ulaştı"

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Serdar Yıldız, ara tatil döneminde Bolu’daki turizm hareketliliğinin arttığını belirterek otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığını söyledi. Bazı otellerin tamamen dolduğunu, bazılarında ise az sayıda odanın müsait olduğunu ifade eden Yıldız, "Çok şükür, otellerimizdeki doluluklar şu anda yüzde 80 seviyesinde. Tamamen dolduran otellerimiz var. Birkaç tane odanın müsait olduğu otellerimiz de var. Bu ara tatil dönemi Bolu’nun yoğun geçeceği bir dönem. Misafirlerimiz başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından ilimizi ve bölgemizi tercih ediyorlar. Bu durum bizi hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor" dedi.

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"Bolu gelinliğini giyiyor"

Bolu’da sonbahar ve kış mevsiminin güzelliklerinin aynı anda yaşandığını dile getiren Yıldız, "Yedigöller, Abant ve Gölcük başta olmak üzere Bolu, sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda yüksek kesimlerden yavaş yavaş kar haberleri gelmeye başladı. Bolu gelinliğini giyiyor. Dolayısıyla aynı anda hem sonbaharın güzelliklerini yaşayabileceğimiz hem de kışı tadabileceğimiz bir dönemdeyiz. Güzel bir dönem, güzel bir tatil. İnşallah misafirlerimizi bu ara tatilde Bolu’ya bekliyoruz" diye konuştu. Bolu’nun farklı turizm seçeneklerini bir arada sunduğunu vurgulayan Yıldız, kentin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sağlık turizmi ve gastronomi alanındaki imkânlarıyla da öne çıktığını belirtti. Yıldız, "Bolu, aslına bakarsanız ne isterseniz onun sunulduğu çok önemli bir yer. Abant, Yedigöller, Gölcük ve Akkayalar başta olmak üzere doğal güzelliklerimiz var. Bunun dışında insanların sağlık turizmi için tercih ettiği önemli bir yer. Gerek termaliyle gerek fizyoterapi merkezleriyle önemli bir noktamız. Gastronomiyle alakalı da önemli değerlerimiz bulunuyor. Dolayısıyla doğanın, sağlığın ve temiz havanın iç içe geçtiği güzel bir tatil insanları Bolu’da bekliyor" ifadelerini kullandı.