Bolu'da köye inen ayı görüntülendi
Bolu'da köye inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 14.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
Bolu'da köye inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşayanlar, kümeslerinin çevresinde izler olduğunu fark etti.
Köy girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen köylüler, köye bir ayının indiğini gördü.
Kayıtlarda, Kartalkaya yolunda yürüyen ayının köyün içine doğru ilerlemesi yer alıyor.
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