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        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar için Bolu'da güç depoladı

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2027 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarının hazırlıkları kapsamında Bolu kampını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar için Bolu'da güç depoladı

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2027 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarının hazırlıkları kapsamında Bolu kampını tamamladı.

        Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 8 Kasım'da kampa giren 12 milli sporcu, çalışmalarını antrenörler Erdoğan Kapucu, Mehmet Bilgin ve Çinli Liang Cheng eşliğinde sürdürdü. Ay-yıldızlı cimnastikçiler, günde çift antrenman yaptı.

        Milli takım antrenörü Liang Cheng, AA muhabirine, antrenmanlarda zamanın verimli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Cheng, çalışmaların her anının, sporcuların gelişimine katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Her gün, her an, her saniye, her dakika etkili olacak. Bu yüzden hiçbir saniyeyi boşa harcamıyoruz." dedi.

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        Türkiye'de henüz üç aylık çalışma sürecinde olduğunu dile getiren Cheng, önlerinde birbirlerini daha iyi tanımaları gereken bir dönem bulunduğunu kaydetti.

        Cheng, antrenörlük anlayışında sporcuların gelişimini ön planda tutmak bulunduğunu anlatarak, bir antrenörün en büyük başarısının, yetiştirdiği sporcunun kendisinden daha iyi seviyeye ulaşması olduğunu ifade etti.

        Farklı şehirlerdeki cimnastik salonlarını ziyaret ettiğinden bahseden Cheng, "Birçok yetenekli cimnastikçi ve tutkulu antrenör gördüm. Birbirimizle çalışıyoruz, iyi bir iletişimimiz var ve birbirimizi anlıyoruz. Bu, çok büyük bir gelişim." diye konuştu.

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        Cheng, Türkiye'deki çalışmaların uzun vadeli bir planın parçası olduğuna işaret ederek, "Hedefim, 2032 için güçlü, tutkulu ve ileri görüşlü bir ekip inşa etmek." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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