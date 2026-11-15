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        Bolu'da halk otobüsünün çarptığı kedi yaralandı, belediye soruşturma başlattı

        Bolu'da halk otobüsünün çarptığı kedi yaralandı. İç kanama geçirdiği öğrenilen kedi tedavi altına alınırken, Bolu Belediyesi olayla ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatılacağını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Bolu'da halk otobüsünün çarptığı kedi yaralandı, belediye soruşturma başlattı

        Bolu'da halk otobüsünün çarptığı kedi yaralandı. İç kanama geçirdiği öğrenilen kedi tedavi altına alınırken, Bolu Belediyesi olayla ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatılacağını duyurdu.

        Olay, Aktaş Mahallesi Öney Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Bolu Belediyesi özel halk otobüsü, yolda bulunan kedinin üzerinden geçti. Otobüsün altında kalarak yaralanan kedi, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde kedinin iç kanama geçirdiği öğrenildi.

        "İdari inceleme ve soruşturma süreci başlatılacaktır"

        Olayın ardından Bolu Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, kedinin yola aniden atladığı ve sürücünün kazayı o an fark etmediğini ifade ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Aktaş Mahallesi’nde, belediyemiz bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsünün seyri sırasında yola aniden atlayan bir kedinin yaralandığı üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Sürücü, yaşanan kazayı o an fark etmediğini ifade etmiştir. Yaralanan can dostumuz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı Hayvan Hastanemize ulaştırılarak ilk müdahalesi yapılmış, daha sonra sahibi tarafından özel bir veteriner kliniğine götürülmüştür. Bizleri derinden üzen bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma süreci başlatılacaktır. Türkiye'nin en modern hayvan hastanelerinden biriyle can dostlarımıza şifa sunan, modern barınaklarımız ve doğal yaşam merkezimizle onların güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışan bir belediye olarak, can dostlarımızın her şartta yanında olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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