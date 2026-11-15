Bolu'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mudurnu-Göynük kara yolu Mongoşlar Mahallesi mevkisinde Y.Ş. (47) idaresindeki kamyon ile C.A. (36) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki T.A. (24) ve F.C. (40), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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