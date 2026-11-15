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        Bolu'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Bolu'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mudurnu-Göynük kara yolu Mongoşlar Mahallesi mevkisinde Y.Ş. (47) idaresindeki kamyon ile C.A. (36) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki T.A. (24) ve F.C. (40), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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