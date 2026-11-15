Bolu'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki T.A. (24) ve F.C. (40), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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