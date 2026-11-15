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        Sinan Cankurt, trampolin cimnastikte dünya ikincisi oldu

        Bolulu milli sporcu Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk sporcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Sinan Cankurt, trampolin cimnastikte dünya ikincisi oldu

        Bolulu milli sporcu Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk sporcu oldu.

        Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sinan Cankurt, genç erkekler kategorisinde finale yükseldi. Final müsabakasında sergilediği performansla 56,750 puan toplayan Cankurt, dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Bu dereceyle Türk trampolin cimnastiği tarihinde genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk sporcu olan Cankurt, elde ettiği başarıyla Bolu'nun gururu oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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