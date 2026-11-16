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        Bolu'da korkutan yangın: 1 ev, 2 ahır ve prefabrik yapı küle döndü

        Bolu'da Kındıra Yaylası'nda çıkan yangında 2 katlı bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 00:16 Güncelleme:
        Bolu'da korkutan yangın: 1 ev, 2 ahır ve prefabrik yapı küle döndü

        Bolu'da Kındıra Yaylası'nda çıkan yangında 2 katlı bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin alt katında bulunan ahıra, bitişiğindeki prefabrik yapıya ve başka bir ahıra sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 katlı bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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