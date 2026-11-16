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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:00 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık mevkisinde denetim noktası oluşturuldu.

        Denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, derinlik ölçümü yapıldı.

        Ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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