D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, derinlik ölçümü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık mevkisinde denetim noktası oluşturuldu.

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