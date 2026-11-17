Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştığı görüldü.

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