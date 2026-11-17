Çin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Sinan Cankurt, Bolu’da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Sinan Cankurt, elde ettiği dünya ikinciliğiyle Türkiye’ye gurur yaşattı. Genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazanarak trampolin cimnastik branşında Türkiye’ye dünya şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını getiren Cankurt, Bolu’da coşkuyla karşılandı. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen karşılamada, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve sporcular, milli sporcuyu meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

REKLAM

Emrullah Güler: "Türk sporu ve Bolu’muz için büyük gurur"

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Sinan Cankurt’un elde ettiği başarının hem Türk sporu hem de Bolu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Sinan'ımız bugün dünya ikinciliğiyle aslında dünya şampiyonluğu için bütün sporcularımıza motivasyon kaynağı oldu. Umut oldu, neşe oldu ve ilham oldu. Biz sporcularımızı desteklerken, aziz devletimizin imkanlarını sunarken, onların elde edeceği her zerre başarı bizim için büyük onurdur. Dünyada da genç erkeklerde Türk cimnastik tarihinin ilk madalyasını alarak hem cimnastik ailesini hem Türk sporunu hem de özelde Bolu'muzu ayrıca gururlandırdı. Sinan'ımızı tebrik ediyorum" dedi.

REKLAM

Caner Güzeltürk: "Çok çalıştık, çok inandık"

Cimnastik Başantrenörü Caner Güzeltürk ise madalyanın büyük emek ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından geldiğini ifade etti. Güzeltürk, "Çok çalıştık, inandık. Antrenmanlarımızı, planlamalarımızı ona göre yaptık. Stres yönetimini iyi yönettik orada. 80 dünya ülkelerinden 81 dünya sporcusu vardı. Önce yarı finale kaldık, daha sonra finale kaldık. Bütün strateji ve planlarımızı ona göre oluşturduk. Sinan da güçlü karakteriyle kuvvetiyle her şeyi başardı. Ülkemize tarihin en iyi madalyasını getirdi" diye konuştu.

Sinan Cankurt: "Emeğimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum"

REKLAM

Milli sporcu Sinan Cankurt da başarının arkasında yoğun çalışma ve fedakarlık olduğunu dile getirerek, "Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı için çok çalıştık, çok çabaladık, çok fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bekliyor beni. Daha çok çalışmam gerekiyor ve daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.