Bolu'da hurda araçlar tek tek toplanıyor
Bolu'da cadde ve sokaklarda uzun süredir park halinde bırakılan, trafik akışını engelleyen hurda ve terk edilmiş araçlar, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılıyor.
Bolu'da cadde ve sokaklarda uzun süredir park halinde bırakılan, trafik akışını engelleyen hurda ve terk edilmiş araçlar, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılıyor.
Bolu'da şehir merkezinde uzun süredir park halinde bırakılan ve kullanılmaz durumda olduğu belirlenen hurda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda aylardır aynı noktada bulunan terk edilmiş araçları tespit etti. Trafik polislerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada, gerekli tutanakların düzenlenmesinin ardından araçların kaldırılması işlemi başlatıldı. Zabıta ekipleri tarafından araç kaldırma vinçleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, tespit edilen hurda araçlar bulundukları yerlerden alınarak yediemin otoparkına götürüldü.
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