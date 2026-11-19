BOLU’da okulla bağı bulunmayan kişilerin, eğitim gören yakınları olsa dahi okul çevresinde beklemesine ve dolaşmasına izin verilmeyecek. Bolu Valiliği tarafından yayımlanan karara uymayanlara 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanacak.

Bolu Valiliği, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okullarda uygulanacak tedbirlere ilişkin karar yayımladı. ‘Okullarla İlgisi Olmayan Okul Çevresinde Toplanan Şahısların Okul Çevresinden Uzaklaştırılması ve Buna Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanmasına Dair Karar’ başlığıyla yayımlanan düzenleme, 4 maddeden oluşuyor. Karara göre, okulların çevresinde kurumla herhangi bir bağı bulunmayan, bekleyen, gezinen ve bunu alışkanlık haline getiren kişilerin, okullarda eğitim gören yakınları olsa dahi bulunmasına izin verilmeyecek. İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların bahçesi, yakın çevresi ve okul kapısı önünde öğrenci, veli ve okulla ilgisi bulunmayan kişilerin uzaklaştırılması sağlanacak.

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ÖĞRENCİLERİN OKUL KAPISI ÖNÜNDE BEKLEMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Düzenleme kapsamında öğrencilerin de sportif ve kültürel faaliyetler gibi mazeretler dışında, ders saatleri içerisinde ve dışında okulun dış kapısı önünde ve çevresinde beklemelerine izin verilmeyecek. Ayrıca resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim-öğretim saatleri içerisinde umuma açık mekanlar ile istirahat ve eğlence yerlerine alınmayacak.

Kamu düzeninin sağlanması, şiddet olaylarının engellenmesi, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçilmesi ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karara uymayanlar hakkında 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanacak. Bolu Valiliği açıklamasında, “Kararlara uymayanlar hakkında 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.