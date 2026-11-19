Mengen'de kış hazırlıkları görüşüldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde "Kış Tedbirleri Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde "Kış Tedbirleri Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Sercan Yıldız başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Toplantıda, karla mücadele çalışmaları, ulaşım güvenliğinin sağlanması, köy ve mahalle yollarının ulaşıma açık tutulması, trafik ve asayiş hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, eğitim öğretimin güvenli şekilde sürdürülmesi ile kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.
Yıldız, kış mevsimi boyunca kamu hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla tedbirlerin zamanında ve titizlikle alınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, trafik kurallarına uyulmasının ve yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önem taşıdığını belirtti.
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