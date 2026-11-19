Karadeniz'de balık bolluğu hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürürken, balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık tüketiminin bağışıklık sisteminden kalp ve beyin sağlığına kadar birçok faydası bulunduğunu belirten Diyetisyen Damla Kilerci, özellikle kızartma yöntemine karşı uyarıda bulundu. Kilerci, "Şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu, balık tezgahlarına da yansıdı. Denizden bol miktarda çıkan balıklar, uygun fiyatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle kış aylarında balık tüketiminin önemine dikkat çeken Bolu'da görev yapan Diyetisyen Damla Kilerci, balığın sağlıklı beslenmedeki yeri ve vücuda sağladığı faydalar hakkında açıklamalarda bulundu.

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Balığın yüksek kaliteli protein, D vitamini ve omega3 açısından zengin besin olduğunu belirten Kilerci, özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Omega3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığına katkı sağladığını söyleyen Kilerci, düzenli balık tüketiminin kötü kolesterolün düşürülmesine ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

"Balık, vücudumuzun en güçlü savunma kalkanlarından biridir"

Balığın besin değerine dikkat çeken Diyetisyen Damla Kilerci, "Balık, vücudumuzun en güçlü savunma kalkanlarından biridir. Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirir. Yüksek kaliteli protein ve doğal D vitamini sağlar. Kalp ve damar sağlığını korumaktan beyin fonksiyonlarını desteklemeye kadar tepeden tırnağa şifa kaynağıdır. Balığın içindeki omega3 sayesinde adeta damar içi temizlikçisi gibi davranır. Damarlardaki iltihaplanmayı azaltır, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kalp krizine karşı en etkili ilacımızdır" dedi.

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"Haftada en az iki gün balık tüketilmesini öneriyoruz"

Balığın beyin gelişimi ve hafıza üzerindeki etkilerine değinen Kilerci, "Beynimizin yaklaşık yüzde 60'ı yağdan oluşur ve bunun ana yakıtı da omega3'tür. Düzenli balık tüketimi beyin hücrelerinin zarlarını yeniler. Çocuklarda zihinsel gelişimi hızlandırırken biz yetişkinler için de kışın çok sık yaşadığımız odaklanma sorununu ve unutkanlığı ciddi oranda azaltır. Sağlıklı bir yetişkinin haftada en az iki gün balık tüketmesini öneriyoruz. Porsiyon olarak da tek seferde yaklaşık 350 gram, yani yaklaşık iki avuç içi kadar balık tüketmek ideal faydayı sağlayacaktır" diye konuştu.

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"Somon, uskumru ve sardalya omega3 açısından zengin"

Balık türlerinin besin değerlerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Kilerci, "Özellikle soğuk su balıkları ve yağlı balıklar omega3 açısından en zengin olanlarıdır. Örneğin somon, uskumru ve sardalya başı çeker. Ancak kış mevsiminde kendi sularımızda yetişen palamut, lüfer ve hamsi de besin değeri açısından muazzam bir değere sahiptir. Hepsinin vücuttaki görevi farklı. Somon tam bir omega3 şampiyonu, kalbi korur. Palamut kışın vazgeçilmezidir, harika bir D vitamini ve B12 deposudur. Hamsi ve istavrit ise özellikle küçük kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde inanılmaz bir kalsiyum kaynağıdır ve kemik sağlığı için de harikadır" ifadelerini kullandı.

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"Hamsi, istavrit ve sardalya ağır metal açısından daha güvenilir"

Balıklarda ağır metal birikimine ilişkin de uyarılarda bulunan Kilerci, "Balık büyüdükçe ve denizdeki ömrü uzadıkça vücudunda cıva ve ağır metal biriktirme riski de artıyor. Bu yüzden hamsi, istavrit ve sardalya gibi ömrü kısa ama boyu küçük balıklar, ağır metal açısından en temiz ve en güvenilir balıklar oluyor" dedi.

"Şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebiliyor"

Balığın pişirilme yönteminin de besin değerini etkilediğini vurgulayan Kilerci, "Balığı tavada bol yağda kızarttığımızda omega3 yağ asitleri yüksek ısıda bozuluyor ve damarlarınızda inflamasyonu, yani iltihaplanmayı artırabiliyor. Yani şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebiliyor. Faydasını yüzde 100 almak için de kendi suyuyla, fırında, ızgarada veya buğulama olarak pişirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

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"Haftada iki gün balık yemek bedeninize adeta format atıyor"

Düzenli balık tüketiminin vücut sağlığına katkılarını anlatan Kilerci, "Haftada iki gün balık yemek bedeninize adeta format atıyor. Kan dolaşımınız rahatlıyor, bağışıklık sisteminiz kış hastalıklarına karşı direnç kazanıyor. Ayrıca mutluluk hormonu olan serotonini de destekleyerek kış depresyonuna ve yorgunluğa karşı sizi korumuş oluyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki düzenli balık tüketenlerin beynindeki hafıza merkezi daha büyük ve aktif oluyor. Bu da yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını yavaşlatıyor ve zihnimizin daha berrak çalışmasını sağlıyor. En faydalı balık, mevsiminde ve taze tüketilen balıktır. İlla çok pahalı, ithal bir somon almanıza gerek yok. Kış aylarındayız; taze bir hamsi, palamut bedeninize tam da ihtiyacınız olan kalkanı sağlayacaktır. Kendi denizlerimizin balığı her zaman en iyisidir" dedi.