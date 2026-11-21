Bolu İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesi, 2 milyar 323 milyon 327 bin 774 lira olarak kabul edildi. Yeni bütçeyle il genelindeki 486 köyün ihtiyaçlarının karşılanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve altyapıdan eğitime kadar birçok alanda yatırımların sürdürülmesi hedefleniyor.

Bolu İl Genel Meclisinin kasım ayı bütçe görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen 15'inci oturumda, 2027 yılı bütçesi ele alındı. Yapılan müzakerelerin ardından bütçe, İl Genel Meclisi üyelerinin onayıyla 2 milyar 323 milyon 327 bin 774 lira olarak belirlendi. Bolu İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki 486 köyün ihtiyaçlarının karşılanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yatırım kapasitesinin her yıl artırıldığı belirtildi.

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Bütçe miktarı her yıl yükseldi

Açıklamada, Bolu İl Özel İdaresinin yıllara göre bütçe miktarlarına da yer verildi. Buna göre kurumun bütçesi 2024 yılında 505 milyon lira, 2025 yılında 1 milyar 16 milyon lira, 2026 yılında ise 1 milyar 845 milyon lira olarak gerçekleşti. 2027 yılı bütçesi ise 2 milyar 323 milyon 327 bin 774 liraya yükseldi.

Ulaşımdan içme suyuna, altyapıdan eğitime, kırsal kalkınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda projelerin hayata geçirileceğinin ifade edildiği açıklamada, 2027 yılında da köylerin ihtiyaçlarına çözüm üretilmeye ve Bolu'nun her noktasına hizmet götürülmeye devam edileceği kaydedildi. Açıklamada, kabul edilen bütçenin Bolu'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.