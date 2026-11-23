Bolu'da ara tatil sonrası 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Bolu'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte 49 bin 477 öğrenci ve 4 bin 687 öğretmen yeniden ders başı yaptı.
Bolu'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte 49 bin 477 öğrenci ve 4 bin 687 öğretmen yeniden ders başı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 20262027 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, birinci dönem ara tatili 1620 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ara tatil süresince öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak tamamladı. Bir haftalık tatilin sona ermesiyle birlikte Bolu genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında bugün ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 49 bin 477 öğrenci ve 4 bin 687 öğretmen, kaldıkları yerden eğitim öğretim faaliyetlerine devam etti.
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