Mudurnu ilçesine bağlı, bin 200 rakımlı Sarpıncık Köyü Dağları'nda gökyüzünü kaplayan sis tabakaları, güzel görüntüler oluşturdu. Dağların üzerinde biriken yoğun sis, beyaz bir denizi andırırken sis arasından görünen ormanlık alanlar da manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

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