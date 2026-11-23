MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kumaş çeşitlerinin, kanamayı yavaşlatıcı, yara iyileşmesini hızlandırıcı, antibakteriyel ve termal özellikleri sayesinde güvenlik, sağlık ve spor sektörlerinde kullanılması hedefleniyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ile YÜNSA AR-GE Merkezi işbirliğinde hazırlanan "Kitosan Lifi ile Doğal ve Sentetik Liflerden Hemostatik, Anti-İnflamatuar ve Antibakteriyel Özellikli Gümüş İçerikli Kumaşların Geliştirilmesi" projesi, "TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı"ndan destek almaya hak kazandı.

REKLAM

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt'un yürütücülüğündeki projede, kanamayı yavaşlatan (hemostatik), gümüş içeriğiyle mikropları ve mantarları öldüren (antibakteriyel), yara iyileşmesini hızlandıran (wound healing activity) ve termal konfor özelliği bulunan 24 çeşit kumaş üretildi.

Üniversite bünyesindeki testlerin yanı sıra özel laboratuvarlarda ve uluslararası ölçekli firmalarda testlere sokulan, ayrıca 3 üniversitenin tekstil bölümlerinin takibini yaptığı kumaşlar, 300 saniye olan kanamanın durma süresini 60-100 saniyeye kadar indirebiliyor.

- "Kumaşlar asker ve polislerin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi"

REKLAM

Kurt, AA muhabirine, 2016 yılında hayalini kurmaya başladıkları proje kapsamında, üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kumaşların üretim süreçlerinin tamamlandığını, yün, pamuk ve sentetik lifleri özel geliştirdikleri liflerle bir araya getirmeyi başardıklarını söyledi.

Daha önce farklı liflerin bir arada kullanılmasına yönelik teknik zorlukların bulunduğuna değinen Kurt, "Şu anda elde ettiğimiz kumaşlarda süper ince yün lifi ile bizim özel lifimiz bir araya gelmiş oldu. Ayrıca gümüşü de bu yapıya dahil ettik. Böylece farklı özellikleri bir arada taşıyan kumaşlar elde ettik." dedi.

Kurt, kumaşların öncelikli olarak savunma sanayisinde görev yapan asker ve polislerin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildiğini, sıcak ve soğuk iklim koşullarına uygun iki farklı kullanımı hedeflediklerini vurguladı.

REKLAM

Kumaşların özellikle yaralanma durumunda ilk müdahaleye katkı sağlamasının amaçlandığına işaret eden Kurt, şöyle devam etti:

"Sıcak bölgelerde görev yapan asker ve polislerimiz için yaz aylarında serinlik hissi veren kumaşlar geliştirdik. Olası yaralanma durumunda bu kumaşların kanamayı yavaşlatmasını, antibakteriyel etkiyle mikroorganizmaların etkisini azaltmasını ve yara iyileşme sürecini başlatmasını hedefliyoruz. Erzurum ve Kars gibi kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde görev yapan personelimiz için de 5 dereceye kadar sıcaklık hissi sağlayabilen kumaşlar üzerinde çalıştık. Askerlerimiz bu bölgelerde görev yaparken hem soğuktan korunacak hem de herhangi bir yaralanma durumunda kumaşın kanama azaltıcı ve antibakteriyel özelliklerinden yararlanabilecek."

REKLAM

- Gümüş destekli kumaşlar hastane kıyafetleri, yatak örtüleri ve hasta giysilerinde kullanılabilecek

Projenin sağlık alanında da önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi hedeflediğini aktaran Kurt, hastanelerin enfeksiyonların yayılması açısından riskli ortamlar arasında olduğunu belirtti.

Kurt, hastaların uzun süre yatakta kalması ve vücut sıvılarının yatak bileşenleriyle temas etmesinin enfeksiyon riskini artırabildiğine değinerek, geliştirilen kumaşların hastane kıyafetleri, yatak örtüleri ve hasta giysilerinde kullanılmasını planladıklarını kaydetti.

Kumaşların antibakteriyel özelliklerini güçlendirmek için gümüşten yararlandıklarını söyleyen Kurt, "Gümüş tarih boyunca özellikle suyun dezenfeksiyonunda kullanılmış bir madde. Biz de kumaşlarımızı gümüşle destekledik. Yaklaşık yüzde 1 ile 2 oranında kullanılan gümüş sayesinde yaraların enfeksiyon kapmasının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca kullandığımız iplikler, yara iyileşme sürecini hızlandırıcı özellik taşıyor." diye konuştu.

REKLAM

- Kumaşlar, ekstrem sporculuk alanında da kullanıma elverişli

Prof. Dr. Kurt, kumaşların dağcılık ve motor sporları gibi yaralanma riskinin yüksek olduğu alanlarda da kullanılabileceğine işaret ederek, özellikle sağlık kuruluşlarına ulaşmanın zaman aldığı bölgelerde bu ürünlerin önemli avantaj sağlayabileceğine dikkati çekti.

Sporcuların değişken hava koşullarında vücut ısılarını dengede tutmalarının da önemine değinen Kurt, kumaşların hem sıcak hem de serinlik hissi veren özellikleriyle bu ihtiyaca cevap verebileceğinin altını çizdi.

Kurt, projeyi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve kumaşlara yeni özellikler kazandırmayı planladıklarını ifade etti.

REKLAM

Üretim süreçleri tamamlanan 24 çeşit kumaşın kullanım alanlarına göre geliştirilmesine odaklanacaklarını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önceliğimiz, askerlerimiz ve polislerimiz için özellikle savunma sanayisinde görev yapan personelin kullanabileceği ürünleri ortaya çıkarmak. İkinci aşamada hastaneler için tasarladığımız ürünler, üçüncü aşamada ise ekstrem sporculara yönelik çalışacağız. Bu kumaşlar, dünyada ilk defa bu özellikleri bir arada sunan çalışmalar arasında yer alıyor. Kanamayı yavaşlatmaları, antibakteriyel etki göstermeleri, yara iyileşmesini hızlandırmaları ve aynı zamanda sıcak-soğuk hissi sağlayan teknik özellikleriyle farklılaşıyor."