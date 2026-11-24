Gerede'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen M.R. idaresindeki motosiklet, Osmanlı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki bir otomobile de zarar verdi. Kazada yaralanan sürücü M.R. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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