Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki bir otomobile de zarar verdi. Kazada yaralanan sürücü M.R. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.

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