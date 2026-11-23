Kaza, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki elektrikli scooter, kavşakta dönüş yaptığı sırada Y.Y. yönetimindeki 14 AAS 881 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle scooterın üzerinden düşen S.T. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden yaralıya sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

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