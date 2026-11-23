Kaza, saat 17.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 14 LA 575 plakalı otomobil, Ösenek Sokak'tan Akdemir Sokak'a çıkış yapan C.Y. yönetimindeki 34 BJ 7485 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 LA 575 plakalı otomobil, park halindeki 14 AEB 246 plakalı otomobile çarptı. Kazada 14 LA 575 plakalı otomobilin sürücüsü S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. S.K., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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