Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
Bolu'nun Mengen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki tır ile N.A. yönetimindeki 14 LA 116 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı mevkisindeki trafik ışıklarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü N.A, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Mengen Mustafa Körpeoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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