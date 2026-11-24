D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi.
Giriş: 24.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi.
Kara yolunun Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ